DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.752 -0,5%Euro 1,1160 +0,1%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.120 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum 9. November

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum 9. November:

"Als am 9. November 1989 und danach Ostdeutsche die Freiheit umarmten, wussten sie noch, wie sich das Gegenteil davon anfühlt. Viele haben das sehr schnell vergessen und sind später in Scharen zu einer Partei übergelaufen, die so gern die Geschichte umschreiben, die Deutschen vom angeblichen Schuldkult befreien und nationalen Wahn ausleben möchte. Das demokratische Eis ist leider sehr dünn. Und zur Wahrheit gehört, dass die Neunten-November-Ereignisse lange zurückliegen. Das jüngste von ihnen, der Mauerfall, ereignete sich vor 37 Jahren. Wahrscheinlich brauchen wir einen neuen 9. November. Aber die Mauer ist weg, was jetzt kommen würde, könnte wieder schrecklich sein."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.