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QuantaSing Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QuantaSing Group Limited (A) American Depository Share Repr Shs-A
1,97 EUR 0,16 EUR 8,84%
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QuantaSing Group hat am 05.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat QuantaSing Group im vergangenen Quartal 23,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 69,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QuantaSing Group 78,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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