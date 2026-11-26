Im abgelaufenen Quartal hat Sectra Redemption Registered B 1,22 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 850,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 1,18 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 SEK je Aktie erzielt worden.

Sectra Redemption Registered B hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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