Silvaco Group legte Quartalsergebnis vor

07.11.26 06:35 Uhr

Silvaco Group hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silvaco Group ein EPS von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,75 Prozent auf 16,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Silvaco Group 18,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net