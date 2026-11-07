SiNtx Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SiNtx Technologies hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SiNtx Technologies ein EPS von -1,190 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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