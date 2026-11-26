Targa Exploration legte Quartalsergebnis vor
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Targa Exploration hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Targa Exploration ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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