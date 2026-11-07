Tecnoglass legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Tecnoglass hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 310,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tecnoglass einen Umsatz von 260,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tecnoglass
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tecnoglass
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen