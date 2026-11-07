Tecnoglass legte Quartalsergebnis vor

07.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 310,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tecnoglass einen Umsatz von 260,5 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tecnoglass hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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