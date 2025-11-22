Trident Acquisitions legte Quartalsergebnis vor
Trident Acquisitions stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 97,14 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,780 USD. Im Vorjahr waren -32,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,56 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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