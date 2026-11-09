DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.752 -0,5%Euro 1,1160 +0,1%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.120 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Trump: Abschiebepolitik war 'zu hart'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der schweren Wahlniederlage seiner Republikaner bei der Kongresswahl hat US-Präsident Donald Trump die Massenabschiebungen seiner Regierung als "zu hart" bezeichnet. Viele in den USA glaubten, dass Menschen, die sich rechtswidrig im Land aufhielten, nicht abgeschoben werden sollten, wenn sie etwa "in einer Gärtnerei oder in einem Hotel arbeiten", sagte Trump in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes". Er glaube, dass sich für solche Situationen eine Einigung mit den Demokraten ausarbeiten ließe. Die Demokraten werden ab Januar beide Kongresskammern kontrollieren.

Werbung

Trump setzte in seiner zweiten Amtszeit zunächst massiv auf Razzien durch Beamte der teils martialisch auftretenden Einwanderungsbehörde ICE, kombiniert mit Massenabschiebungen. Der harte Kurs gegen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel führte in mehreren Großstädten zu Protesten. Im Umfeld von ICE-Aktivitäten wurden auch zwei US-Bürger getötet. Danach fuhr die Regierung die Einsätze etwas zurück.

Viele Migranten, die sich illegal in den USA aufhalten, sind in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe beschäftigt. Die Abschiebungen schmälerten zuletzt die Unterstützung für die Republikaner aus diesen Branchen. Trump setzte nach der Niederlage der Republikaner bei der Kongresswahl zugleich den rechten Hardliner Stephen Miller, der als zentraler Architekt der Abschiebepolitik gilt, als seinen neuen Stabschef ein.

In dem Interview nannte Trump Einwanderung als eines der Themen, bei denen er mit der Demokratischen Partei zusammenarbeiten wolle. Auf die Frage, ob es schaffen könnte, dafür die Demokraten ein halbes Jahr nicht zu beleidigen, sagte Trump: "Mit Leichtigkeit." Er hatte sie im Kongresswahlkampf unter anderem als "Dummokraten" in Anlehnung an das Wort "Dumb" (für dumm) bezeichnet./so/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.