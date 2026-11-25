Tuya A hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 773,4 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,1 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net