WeRide veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WeRide ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat WeRide mit einem Umsatz von insgesamt 47,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 99,62 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net