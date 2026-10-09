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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,053.18 CHF 1,144.03 CHF 1.68 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,144.49 EUR 1,305.99 EUR 1.79 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,804.19 GBP 1,071.94 GBP 1.74 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,143,709.03 JPY 238,026.01 JPY 1.84 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,023.15 USD 1,361.34 USD 1.67 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,074.59 CHF 18.70 CHF 0.91 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,227.55 EUR 22.43 EUR 1.02 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,886.85 GBP 17.96 GBP 0.96 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
394,881.32 JPY 4,173.89 JPY 1.07 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,494.30 USD 22.06 USD 0.89 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
91.74 CHF 0.41 CHF 0.45 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
98.51 EUR 0.54 EUR 0.55 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
83.44 GBP 0.41 GBP 0.50 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,462.88 JPY 104.71 JPY 0.60 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
110.31 USD 0.47 USD 0.43 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.16 CHF 0.01 CHF 0.48 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.24 EUR 0.01 EUR 0.59 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP 0.01 GBP 0.54 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
219.92 JPY 1.40 JPY 0.64 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.39 USD 0.01 USD 0.47 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
617.00 CHF 4.00 CHF 0.65 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
662.49 EUR 4.99 EUR 0.76 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
561.16 GBP 3.92 GBP 0.70 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,440.36 JPY 944.22 JPY 0.81 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:41 0,98 Prozent auf 82.460,21 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 81.661,81 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 11,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 19,7 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Freitagvormittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 64,08 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 63,34 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,10 Prozent auf 2.499,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.472,23 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 0,71 Prozent auf 280,26 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 282,26 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,402 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,383 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,37 Prozent.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,70 Prozent auf 543,88 US-Dollar, nach 540,11 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,88 Prozent auf 0,2402 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2334 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,30 Prozent auf 0,1953 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1928 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3319 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,88 Prozent auf 743,61 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 737,14 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dogecoin um 1,08 Prozent auf 0,0853 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0844 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,56 Prozent auf 110,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 109,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,77 Prozent auf 10,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,13 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 1,42 Prozent auf 12,94 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Sui-Kurs um 2,58 Prozent auf 1,073 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,046 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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