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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Kryptokurse am Freitagmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68,939.64 CHF 1,030.49 CHF 1.52 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,031.01 EUR 1,192.51 EUR 1.64 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,716.09 GBP 983.84 GBP 1.59 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,124,362.12 JPY 218,679.10 JPY 1.69 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82,901.09 USD 1,239.28 USD 1.52 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,073.28 CHF 17.40 CHF 0.85 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,226.40 EUR 21.28 EUR 0.97 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,886.12 GBP 17.23 GBP 0.92 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
394,700.38 JPY 3,992.94 JPY 1.02 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,493.16 USD 20.92 USD 0.85 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
91.57 CHF 0.24 CHF 0.26 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
98.34 EUR 0.37 EUR 0.38 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
83.31 GBP 0.28 GBP 0.33 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
17,433.55 JPY 75.38 JPY 0.43 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
110.12 USD 0.29 USD 0.26 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.15 CHF 0.00 CHF 0.31 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.24 EUR 0.01 EUR 0.43 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.05 GBP 0.00 GBP 0.38 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
219.57 JPY 1.05 JPY 0.48 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.39 USD 0.00 USD 0.31 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
616.31 CHF 3.31 CHF 0.54 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
661.83 EUR 4.34 EUR 0.66 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
560.67 GBP 3.43 GBP 0.62 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
117,330.28 JPY 834.14 JPY 0.72 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um 1,17 Prozent auf 82.614,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 81.661,81 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 19,9 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,34 US-Dollar) geht es um 1,25 Prozent auf 64,14 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ethereum-Kurs 1,00 Prozent stärker bei 2.497,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.472,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (282,26 US-Dollar) geht es um 1,79 Prozent auf 277,20 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ripple um 1,14 Prozent auf 1,398 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,383 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,06 Prozent auf 539,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 540,11 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,35 Prozent auf 0,2389 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2334 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1928 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1938 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3320 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3326 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 742,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 737,14 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0844 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0849 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Solana zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 110,24 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 109,84 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,58 Prozent auf 10,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,13 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 12,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,76 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 2,19 Prozent auf 1,069 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,046 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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