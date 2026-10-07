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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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1.28 EUR -0.05 EUR -3.86 %
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1.08 GBP -0.05 GBP -4.01 %
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97.09 CHF -3.48 CHF -3.46 %
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104.09 EUR -3.29 EUR -3.06 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
88.15 GBP -2.92 GBP -3.21 %
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Am Mittwochnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 3,12 Prozent auf 82.922,16 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (85.594,50 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,0 Prozent auf 11,19 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 21,4 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 4,36 Prozent auf 65,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 68,87 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 5,15 Prozent auf 2.560,76 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.699,94 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 311,59 US-Dollar am Vortag auf 299,24 US-Dollar nach unten (3,96 Prozent).

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 4,85 Prozent auf 1,425 US-Dollar, nach 1,498 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,60 Prozent auf 550,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 559,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 5,60 Prozent schwächer bei 0,2526 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2676 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um 5,82 Prozent auf 0,1999 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2123 US-Dollar.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3345 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3355 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,30 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,80 Prozent auf 765,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 779,64 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0938 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0881 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 120,83 US-Dollar am Vortag auf 115,76 US-Dollar nach unten (4,20 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,95 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,62 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,96 US-Dollar).

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,179 US-Dollar am Vortag auf 1,116 US-Dollar nach unten (5,27 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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