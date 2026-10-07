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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochmittag

Kryptokurse am Mittwochmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,309.92 CHF -1,932.44 CHF -2.71 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,296.11 EUR -1,770.70 EUR -2.33 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
62,948.77 GBP -1,567.23 GBP -2.43 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,143,071.89 JPY -402,324.07 JPY -2.97 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
83,200.19 USD -2,394.31 USD -2.80 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,126.67 CHF -120.56 CHF -5.36 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,279.66 EUR -119.74 EUR -4.99 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,931.48 GBP -103.57 GBP -5.09 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
403,274.48 JPY -23,992.68 JPY -5.62 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,552.87 USD -147.07 USD -5.45 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.18 CHF -0.06 CHF -5.17 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.27 EUR -0.06 EUR -4.78 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.07 GBP -0.06 GBP -4.87 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
224.24 JPY -12.79 JPY -5.39 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.42 USD -0.08 USD -5.23 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
97.08 CHF -3.49 CHF -3.47 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
104.06 EUR -3.32 EUR -3.09 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
88.17 GBP -2.91 GBP -3.19 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
18,408.25 JPY -713.01 JPY -3.73 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
116.53 USD -4.30 USD -3.56 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
641.74 CHF -7.17 CHF -1.11 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
687.99 EUR -4.87 EUR -0.70 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
582.94 GBP -4.70 GBP -0.80 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
121,721.49 JPY -1,656.50 JPY -1.34 %
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Am Mittwochmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:30 sank Bitcoin um 2,03 Prozent auf 83.855,34 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (85.594,50 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 22,4 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,61 Prozent auf 67,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 68,87 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.699,94 US-Dollar am Vortag auf 2.586,13 US-Dollar nach unten (4,22 Prozent).

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,90 Prozent auf 305,68 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 311,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 2,99 Prozent auf 1,453 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,498 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 554,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (559,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,74 Prozent.

Nach 0,2676 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochmittag um 4,72 Prozent auf 0,2550 US-Dollar gesunken.

Nach 0,2123 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Mittwochmittag um 3,96 Prozent auf 0,2039 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Tron um 0,69 Prozent auf 0,3332 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3355 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:30 gibt Binancecoin um 1,38 Prozent auf 768,85 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 779,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0938 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:30 bei 0,0894 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 117,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,83 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 4,42 Prozent auf 11,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,62 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:30 ab. Es geht 3,02 Prozent auf 13,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,96 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 4,28 Prozent auf 1,128 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,179 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com

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