Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Am Mittwochvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,37 Prozent auf 64.619,21 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (64.861,77 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -5,9 Prozent.

Nach 45,23 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 1,43 Prozent auf 44,58 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,73 Prozent auf 1.808,62 US-Dollar, nach 1.821,97 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,54 Prozent auf 208,63 US-Dollar, nach 211,90 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 1,78 Prozent stärker bei 1,001 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9834 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,15 Prozent auf 503,59 US-Dollar, nach 509,46 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1551 US-Dollar am Vortag auf 0,1545 US-Dollar nach unten (0,42 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1417 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1410 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3085 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3081 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 591,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (595,77 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0600 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0596 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,38 Prozent auf 74,72 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 75,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Avalanche um 1,93 Prozent auf 7,138 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,279 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 9,306 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochvormittag um 0,83 Prozent auf 9,230 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 0,84 Prozent auf 0,7307 US-Dollar, nach 0,7369 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.