So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag

Krypto-Marktbericht

03.08.26 17:23 Uhr

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 0,47 Prozent auf 63.755,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.455,42 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,5 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 44,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 1.864,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.882,68 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (212,49 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 210,65 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,084 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,42 Prozent auf 362,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 363,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1904 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1893 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1717 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1740 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3282 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3264 US-Dollar.

Nach 587,64 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagnachmittag um 0,22 Prozent auf 588,96 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0702 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0707 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,12 Prozent auf 73,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,46 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,42 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 6,512 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,539 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,271 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,370 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6934 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6885 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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