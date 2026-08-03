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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,663.88 CHF 449.64 CHF 0.88 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55,364.26 EUR 397.58 EUR 0.72 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47,441.34 GBP 412.69 GBP 0.88 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
9,989,789.23 JPY -12,738.29 JPY -0.13 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,700.78 USD 245.35 USD 0.39 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,512.39 CHF -7.10 CHF -0.47 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,620.72 EUR -10.11 EUR -0.62 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,388.78 GBP -6.53 GBP -0.47 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
292,437.99 JPY -4,330.71 JPY -1.46 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,864.76 USD -17.93 USD -0.95 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
59.67 CHF 0.38 CHF 0.65 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
63.94 EUR 0.31 EUR 0.49 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.79 GBP 0.35 GBP 0.65 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,537.99 JPY -41.00 JPY -0.35 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
73.57 USD 0.12 USD 0.16 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.88 CHF 0.00 CHF 0.15 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.94 EUR 0.00 EUR 0.00 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.80 GBP 0.00 GBP 0.15 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
169.48 JPY -1.45 JPY -0.85 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.08 USD 0.00 USD -0.34 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
479.43 CHF 5.15 CHF 1.09 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
513.77 EUR 4.74 EUR 0.93 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
440.25 GBP 4.73 GBP 1.09 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92,703.93 JPY 73.19 JPY 0.08 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 0,47 Prozent auf 63.755,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.455,42 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 8,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,5 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 44,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (44,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,98 Prozent auf 1.864,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.882,68 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (212,49 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 210,65 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,084 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,42 Prozent auf 362,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 363,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1904 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1893 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1717 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1740 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3282 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3264 US-Dollar.

Nach 587,64 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagnachmittag um 0,22 Prozent auf 588,96 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0702 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0707 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,12 Prozent auf 73,55 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 73,46 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,42 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 6,512 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,539 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,271 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,370 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6934 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6885 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com