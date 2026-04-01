So viel hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingefahren

Anlage im Check

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Tether gewesen.

Am 14.04.2023 war Tether 1,001 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999,17 USDT im Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 14.04.2026 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 999,48 USD wert. Mit einer Performance von -0,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net