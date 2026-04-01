So viel hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren eingefahren
15.04.26 19:43 Uhr
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Tether gewesen.
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Am 14.04.2023 war Tether 1,001 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999,17 USDT im Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 14.04.2026 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 999,48 USD wert. Mit einer Performance von -0,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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