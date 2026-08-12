Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr gerechnet?

Profitabler USDT-Einstieg?

12.08.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Tether verlieren können.

Tether wurde am 11.08.2025 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 99,99 Tether in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,91 USD, da Tether am 11.08.2026 0,9991 USD wert war. Die Abnahme von 100 USD zu 99,91 USD entspricht einer negativen Performance von 0,09 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net