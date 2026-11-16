Ölpreise kaum bewegt

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich zum Wochenauftakt kaum vom Fleck gerührt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,74 US-Dollar. Damit fiel der Preis der Referenzsorte leicht um 0,10 Prozent. Hinweise auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt und eine allgemein nachlassende Risikobereitschaft der Anleger belasten die Notierungen einerseits, neue Angriffe im Nahen Osten und die Ankunft eines weiteren US-Flugzeugträgers in der Region wirken einem Preisrückgang aber entgegen.

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Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigener Darstellung am Wochenende erneut einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Zudem haben Irans Revolutionsgarden erneut Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Öltanker seien dort in Seeminen gefahren, woraufhin es zu Explosionen gekommen sei, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation am Wochenende.

Unterdessen soll der vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen sein. Die "USS Theodore Roosevelt" habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X. Damit verfügen die USA in der Region nun über drei Flugzeugträgerverbände.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass das weltweite Ölangebot erstmals seit Beginn des Kriegs wieder die Nachfrage übersteige. Für das laufende Quartal erwartet die Agentur einen Angebotsüberschuss von rund zwei Millionen Barrel pro Tag. Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet für das kommende Jahr mit einem Überangebot.

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Gleichzeitig mehren sich die Hinweise auf eine Erholung der Öllieferungen aus dem Nahen Osten. Saudi-Arabien teilte mit, dass seine Ölförderung im Oktober auf einen der höchsten Stände seit Jahren gestiegen sei. Zudem haben sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate ihre offiziellen Verkaufspreise gesenkt.

"Der Markt dürfte bereits im Oktober in einen Angebotsüberschuss gerutscht sein", schrieben Goldman-Sachs-Analysten um Daan Struyven. In ihrem Basisszenario erwarten sie für 2027 weiter allmählich sinkende Ölpreise, da sich die Märkte zunehmend an die veränderten Bedingungen anpassten./stk/jha/