Ölpreise legen weiter zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Die Krise im Nahen Osten treibt laut Händlern die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 89,03 US-Dollar. Das waren 1,62 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1,68 Dollar auf 85,40 Dollar.

Die Ölpreise bewegen sich in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs. Die Verknappung des mexikanischen Angebots und die wieder erhöhten geopolitischen Risiken im Nahen Osten geben den Preisen derzeit Auftrieb.

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syriens Hauptstadt Damaskus hat Irans Staatsoberhaupt mit Vergeltung gedroht. "Das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden", sagte Ajatollah Ali Chamenei am Dienstag laut einer Mitteilung./jsl/la/jha/