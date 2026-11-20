Videocast – BASF SE: 200-Tage-Linie unterboten

DAX – Abwärtsdynamik hält an

In eigener Sache

Der DAX hat seine Verlustserie am gestrigen Donnerstag auf fünf Sitzungen ausgeweitet und weitere 1,1% auf 25.464 abgegeben.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Weitere Kursverluste für den deutschen Leitindex – während der KI-Konzern Anthropic bei seinem Börsengang gestern einen neuen Rekord verzeichnet hat, hielt die Abwärtsdynamik im DAX unverändert an. Zwar stiegen die Kurse nach der Eröffnung bei 25.887 zunächst auf das Tageshoch bei 25.946 Punkten, drehten anschließend jedoch wieder nach unten ab. Im Tief – gleichzeitig der Tagesendstand – setzte der DAX bis auf 25.464 Zähler zurück, wobei es nachbörslich (25.260) zu weiteren Abgaben kam.

Ausblick: Nach dem Rückfall unter den kurzfristigen GD50 und den mittelfristigen GD100 – beide Trendlinien wurden gestern per Tagesschluss unterboten – hat sich die charttechnische Ausgangslage im DAX weiter eingetrübt. Das Short-Szenario: Beendet der deutsche Leitindex die dritte Novemberwoche mit weiteren Verlusten, müsste jetzt zunächst mit einem Test des September-Tiefs bei 25.164 gerechnet werden. Im Anschluss könnte die Doppelunterstützung aus der 25.000er-Marke und dem langfristigen GD200 (aktuell bei 24.998) auf den Prüfstand gestellt werden. Etwas tiefer ließe sich ein weiterer Halt am Oktober-Tief bei 24.793 antragen, bevor das Juli-Tief bei 24.651 als mögliche Unterstützung infrage käme. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist der erste Bremsbereich dagegen auf dem Niveau des Tiefs vom 6. November (25.618) mit dem kurzfristigen GD50 (25.627) und der mittelfristigen 100-Tage-Linie (25.688) zu finden. Darüber dürften das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 und die 26.000er-Barriere bremsend wirken. Gelingt die Rückkehr über die runde Tausendermarke, müsste danach auch das Oktober-Top bei 26.106 überwunden werden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 20.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,06% 5 Tage -4,89% 20 Tage 0,36% 52 Wochen 9,39% im November -1,37% im Jahr 2026 3,97% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -5,70% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 16,47% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -5,70% Trend 200-Tage-Linie 24.997,89 Abstand 200-Tage-Linie 1,86% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.688,29 Abstand 100-Tage-Linie -0,87% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.627,10 Abstand 50-Tage-Linie -0,64% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 20.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants