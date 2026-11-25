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DAX – Wieder abwärts?

In eigener Sache

Nach dem Kurssprung vom Montag (+2,2%) ist der DAX gestern wieder nach unten abgedreht und um 1,3% auf 25.018 gefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX-7-Monats-Chart Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Während der DAX in der vergangenen Handelswoche (-7,3%) den größten Wochenverlust seit Anfang April 2025 verbuchen musste, sprangen die Kurse am Montag zunächst um 2,2% nach oben. Die dabei vollzogene Rückeroberung der 200-Tage-Linie geriet am gestrigen Dienstag aber schon wieder ins Wanken, denn die Notierungen fielen mit dem Tagestief bei 24.955 erneut unter den langfristigen Durchschnitt zurück. Zur Schlussglocke konnte die Trendlinie mit der 25.000er-Marke jedoch vorerst knapp behauptet werden.

Ausblick: Bedingt durch den gestrigen Rücksetzer hat der DAX einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder aus der Hand gegeben. Nachbörslich tendierte der Index allerdings etwas fester. Das Long-Szenario: Können die Blue Chips heute auch im regulären Handel über das September-Tief bei 25.164 steigen, sollte zuerst das offene Gap vom Freitag vollständig geschlossen werden. Danach würde der kurzfristige GD50 (aktuell bei 25.602) warten, der weiterhin zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.669) eine wichtige Widerstandszone bildet. Im nächsten Schritt müsste das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) mit der 26.000er-Barriere überboten werden. Das Short-Szenario: Fällt der DAX hingegen unter die 25.000-Punkte-Marke mit dem GD200 zurück, dürften das neue November- und das Oktober-Tief bei 24.801 bzw. 24.793 angesteuert werden. Darunter müsste auf das Juli-Tief bei 24.651 geachtet werden, bevor es zu einem Test des Juni-Tiefs (24.044) oder der 24.000er-Schwelle kommen könnte. Der nächste Halt wäre anschließend an den 2025er-März-Hochs (23.476) zu finden.

DAX-5-Jahres-Chart Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 25.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,26% 5 Tage -3,95% 20 Tage -2,24% 52 Wochen 6,62% im November -3,10% im Jahr 2026 2,15% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 27.001,67 Abstand zum 52-Wochenhoch -7,35% 52-Wochentief 21.863,81 Abstand zum 52-Wochentief 14,43% Allzeithoch 27.001,67 Abstand zum Allzeithoch -7,35% Trend 200-Tage-Linie 25.000,20 Abstand 200-Tage-Linie 0,07% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 25.669,24 Abstand 100-Tage-Linie -2,54% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 25.602,02 Abstand 50-Tage-Linie -2,28% Status (kurzfristig) abwärts DAX-Trend-Chart Stand 25.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants