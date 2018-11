NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alibaba nach dem Singles' Day 2018 auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 234 US-Dollar belassen. Das größte Shopping-Ereignis Chinas sei erfreulich verlaufen, schrieb Analyst Piyush Mubayi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsätze am 11. November seien am zehnten Jahrestag nach wie vor ein Meilenstein im Bereich Shoppen als Unterhaltung. Zudem seien sie ein Beispiel für eine in Gang gesetzte neue Art des Einzelhandels./ck/ajx



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.