adidas Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebit) um zehn Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum trotz nachlassendem Rückenwind für das Betriebskapital und eines von intensiven Werbeaktionen geprägten europäischen Marktes sollte die Anleger zuversichtlich stimmen, schrieb James Grzinic am Dienstag nach den vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das dritte Quartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
187,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
162,65 €
|Abst. Kursziel*:
14,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
158,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG