UBS AG

adidas Sell

11:31 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 156 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Um das angestrebte Umsatzwachstum im Bereich HSD zu erreichen, müsste der Sportartikelkonzern den Markt deutlich übertreffen, was er zunehmend als unwahrscheinlich erachte, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Noch größer seien aber die Ergebnisrisiken./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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