adidas Aktie
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Marktkap. 28,43 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 156 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Um das angestrebte Umsatzwachstum im Bereich HSD zu erreichen, müsste der Sportartikelkonzern den Markt deutlich übertreffen, was er zunehmend als unwahrscheinlich erachte, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Noch größer seien aber die Ergebnisrisiken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Sell
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
173,50 €
|Abst. Kursziel*:
-9,51%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
173,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,56%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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