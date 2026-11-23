CTS Eventim Aktie
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Marktkap. 5,99 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sein Vertrauen in die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt, doch es fehlten nach wie vor messbare Meilensteine, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das integrierte Geschäftsmodell in den Bereichen Ticketing, Live-Entertainment und Veranstaltungen berge zwar mehrere Wachstumstreiber, doch eine nachhaltige Neubewertung erfordere zudem eine disziplinierte Kapitalallokation und deutlichere Belege für die Umsetzung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,00 €
|Abst. Kursziel*:
56,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,32%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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