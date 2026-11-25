JENOPTIK Aktie
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Marktkap. 1,86 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Eigenkapitalforum mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik des Hightech-Unternehmens habe im Laufe des Jahres immer wieder positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nun bräuchten die Produktionskapazitäten Zeit, um aufzuholen, wobei ein reibungsloser Hochlauf oberste Priorität habe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,34 €
|Abst. Kursziel*:
60,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,38%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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