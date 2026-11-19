HUGO BOSS Aktie
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Marktkap. 2,6 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 38,90 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dem Modekonzern stehe ein weiteres schwieriges Jahr bevor, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,21 €
|Abst. Kursziel*:
6,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,13%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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