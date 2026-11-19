UBS AG

HUGO BOSS Neutral

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 38,90 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dem Modekonzern stehe ein weiteres schwieriges Jahr bevor, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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