Deutsche Bank AG

Prosus Buy

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Fokus der Beteiligungsgesellschaft auf profitables Wachstum, eine disziplinierte Kapitalallokation und strategische Investitionen in KI-dominierte Technologien trage Früchte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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