Prosus Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 67,25 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Fokus der Beteiligungsgesellschaft auf profitables Wachstum, eine disziplinierte Kapitalallokation und strategische Investitionen in KI-dominierte Technologien trage Früchte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,61 €
|Abst. Kursziel*:
139,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
141,25%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|11:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.