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AI Analyse

RBC Capital Markets

adidas Outperform

08:01 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
158,95 EUR -3,40 EUR -2,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis sei ordentlich, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach den Vorabzahlen und der Prognoseerhöhung. Letztere resultiere vor allem aus einer Rückerstattung von US-Zöllen. Dank des höheren Betriebsergebnisses sollen davon 100 Millionen Euro im vierten Quartal bereits wieder in Wachstum reinvestiert werden./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
163,35 €		 Abst. Kursziel*:
22,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
158,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,83%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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