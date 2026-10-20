adidas Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis sei ordentlich, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach den Vorabzahlen und der Prognoseerhöhung. Letztere resultiere vor allem aus einer Rückerstattung von US-Zöllen. Dank des höheren Betriebsergebnisses sollen davon 100 Millionen Euro im vierten Quartal bereits wieder in Wachstum reinvestiert werden./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
163,35 €
|Abst. Kursziel*:
22,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
158,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,83%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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