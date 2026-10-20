adidas Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Branchenstimmung und gesunkener Erwartungen dürften die Aktien der Herzogenauracher stark auf die Vorabzahlen und die Prognoseerhöhung reagieren, schrieb Wendy Liu am Dienstagabend. Beim vollständigen Bericht in der kommenden Woche dürften die Anleger vor allem die Stärke und Berechenbarkeit des Sportschuh-Geschäfts hinsichtlich des vierten Quartals und 2027 beäugen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
163,35 €
|Abst. Kursziel*:
28,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
158,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG