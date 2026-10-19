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AI Analyse

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

15:11 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
25,77 EUR 0,25 EUR 0,98%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb das Team um Analyst Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte OTE, Proximus, Telefonica und Vodafone ab. Er empfahl derweil KPN und Telia./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,73 €		 Abst. Kursziel*:
24,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,18%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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