Formycon Aktie
Marktkap. 341,79 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A1EWVY
ISIN DE000A1EWVY8
Symbol FYBGF
AI Analyse
Formycon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Formycon Buy
|Unternehmen:
Formycon AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,06 €
|Abst. Kursziel*:
57,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,98%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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