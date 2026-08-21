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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Formycon Buy

11:51 Uhr
Formycon Buy
Aktie in diesem Artikel
Formycon AG
19,74 EUR 1,30 EUR 7,05%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Formycon Buy

Unternehmen:
Formycon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,06 €		 Abst. Kursziel*:
57,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,98%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:51 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
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