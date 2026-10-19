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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

13:31 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 206 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffhersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
206,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
142,95 €		 Abst. Kursziel*:
44,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
143,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,85%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Prolongation of the lending concluded on 02/06/2026 of 600,000 shares until 30/03/2027.
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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