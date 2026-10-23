RENK Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen dürfte insgesamt solide Kennziffern vorlegen, schrieb Christian Cohrs in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für den Auftragseingang liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, jene für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) hingegen 6 Prozent darunter./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:35 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,08 €
|Abst. Kursziel*:
74,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,10%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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