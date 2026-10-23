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AI Analyse

Warburg Research

RENK Buy

13:11 Uhr
RENK Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen dürfte insgesamt solide Kennziffern vorlegen, schrieb Christian Cohrs in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für den Auftragseingang liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, jene für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) hingegen 6 Prozent darunter./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,08 €		 Abst. Kursziel*:
74,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,10%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

13:11 RENK Buy Warburg Research
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 RENK Overweight Barclays Capital
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22.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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