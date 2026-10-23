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Symbol SUVPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

15:31 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
280,90 EUR 8,80 EUR 3,23%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Laborausrüsters hätten die Konsensschätzungen solide übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Anstoß dazu habe vor allem das Laborgeschäft (LPS) gegeben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
276,30 €		 Abst. Kursziel*:
2,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
280,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,10%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

15:31 Sartorius vz. Buy UBS AG
15:31 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
15:26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:41 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:46 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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