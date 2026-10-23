Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

15:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfreulich übertroffen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. In der LPS-Sparte Lab Products & Services profitiere der Konzern vom Trend zu KI-gestützter Medikamentenforschung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com