Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 17,19 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfreulich übertroffen, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstag. In der LPS-Sparte Lab Products & Services profitiere der Konzern vom Trend zu KI-gestützter Medikamentenforschung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
276,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
280,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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