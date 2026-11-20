Herford, den 20. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Bitcoin Group SE abzuberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE, der futurum bank AG, am 20. November 2026 beschlossen, Herrn Moritz Eckert mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der futurum bank AG abzuberufen. Die bisherigen Aufgaben von Herrn Moritz Eckert werden bis auf Weiteres in beiden Gesellschaften von Anton Langbroek wahrgenommen.

EQS-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat Bitcoin Group SE: Abberufung des Vorstandsmitgliedes Moritz Eckert 20.11.2026 / 09:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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