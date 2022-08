Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC hat die Bitcoin Group SE im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) mit Umsätzen von rund 25,4 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von rund 13,4 Mio. Euro ein Rekordgeschäftsjahr erzielt, wird 2022 aber Umsatz- und Ertragsrückgänge verbuchen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich durch die sehr gute operative Entwicklung zum 31.12.2021 die Liquidität auf 20,28 Mio. Euro (GJ 2020: 12,01 Mio. Euro) erhöht. Die Netto-Krypto-Eigenbestände seien auf 132,43 Mio. Euro geklettert. Durch den Rückgang an den Kryptomärkten schätze das Analystenteam den aktuellen Netto-Krypto-Eigenbestand auf rund 65 Mio. Euro. Das allgemeine Marktumfeld mit der Sorge über eine steigende Inflation, geopolitische Spannungen und der Möglichkeit einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank spiegele sich auch in den Kryptomärkten wider. Daher liege die Prognose der Analysten analog zur Guidance unter dem Vorjahresniveau. Demnach erwarte GBC 2022 einen Umsatz von 14,57 Mio. Euro (GJ 2021: 25,39 Mio. Euro) und ein EBITDA von 9,25 Mio. Euro (GJ 2021: 19,75 Mio. Euro). Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten wegen der gesenkten Prognose und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes einen fairen Wert von 80,00 Euro (zuvor: 120,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.08.2022, 12:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.08.2022 um 11:00 Uhr fertiggestellt und 11.08.2022 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24883.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.