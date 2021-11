Die Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC haben die Coverage für die Bitcoin Group SE aufgenommen und ermitteln in ihrer Ersteinschätzung einen fairen Unternehmenswert von 120,00 Euro je Aktie. Das Unternehmen betreibe primär einen hochprofitablen Kryptohandelsplatz und halte zudem Kryptobestände von 234 Mio. Euro zum 24. Oktober 2021.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 den Umsatz um 138,7 Prozent auf 15,03 Mio. Euro (GJ 2019: 6,30 Mio. Euro) gesteigert. Dies sei einerseits durch die relativ geringe Vorjahresbasis, andererseits durch das hohe Handelsvolumen im Jahr 2020 zu erklären. Das starke Interesse an Kryptowährungen habe sich im Jahr 2021 fortgesetzt, woraus ein Umsatzanstieg zum 30. Juni 2021 von 184,2 Prozent auf 17,70 Mio. Euro (HJ 2020: 6,23 Mio. Euro) gefolgt sei. Ergebnisseitig habe das Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 das EBITDA um 245,8 Prozent auf 14,44 Mio. Euro (HJ 2020: 4,18 Mio. Euro) verbessert.

Auch bilanziell sei das Unternehmen mit einem Eigenkapital zum 31.12.2020 von 80,15 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 73,7 Prozent sehr gut aufgestellt. Für 2021 schätze GBC einen Umsatzanstieg um 59,6 Prozent auf 24,00 Mio. Euro, gefolgt von 25,92 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022. Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarte das Analystenteam eine Margenverbesserung und rechne mit einem EBITDA von 18,31 Mio. Euro im Jahr 2021 und 20,05 Mio. Euro im Jahr 2022. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert von 120,00 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.11.2021, 15:15 Uhr)



