Halfords Group PLC: Holding in Company
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Halfords Group PLC (HFD)
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TR-1: Standard form for notification of major holdings
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|439686
|EQS News ID:
|2382472
|End of Announcement
|EQS News Service
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Halfords Group Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.12
|Halfords Group underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|22.11.12
|Halfords Group underperform
|Exane-BNP Paribas SA