Halfords Group PLC: Holding in Company

13.08.26 10:03 Uhr

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity (please add additional rows as necessary) xiv

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer xiii

9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the

8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reached viii

Total of both in % (8.A + 8.B)

% of voting rights through financial instruments (total of 8.B 1 + 8.B 2)

2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”)

1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attached ii:

Ausgewählte Hebelprodukte auf Halfords Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Halfords Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung