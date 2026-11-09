Halfords Group PLC: Holding in Company
Werte in diesem Artikel
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Halfords Group PLC (HFD)
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TR-1: Standard form for notification of major holdings
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
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|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|448999
|EQS News ID:
|2430804
|End of Announcement
|EQS News Service
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