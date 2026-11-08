Knowledge Marine Engineering Works legte Quartalsergebnis vor
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Knowledge Marine Engineering Works präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 708,1 Millionen INR – ein Plus von 41,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knowledge Marine Engineering Works 501,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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