Sonim Technologies legte Quartalsergebnis vor
Sonim Technologies hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -86,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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