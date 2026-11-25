Symbotic A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 777,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 618,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,80 Milliarden USD – ein Plus von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Symbotic A 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net