EUREX/Bund-Futures ziehen an

05.08.26 08:13 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 31 Ticks auf 125,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.367 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 32 Ticks auf 107,4 Prozent zu - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 114,43 Prozent.

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August 05, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)