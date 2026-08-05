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EUREX/Bund-Futures ziehen an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.10 Uhr um 31 Ticks auf 125,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.367 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 32 Ticks auf 107,4 Prozent zu - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 114,43 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)