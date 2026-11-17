Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagnachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.139,31 US-Dollar und damit 1,17 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.899,60 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,4 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Litecoin-Kurs um 0,23 Prozent auf 44,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,42 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.819,82 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,89 Prozent auf 1.785,37 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,09 Prozent auf 208,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 208,25 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 1,13 Prozent auf 0,9636 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9529 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 1,62 Prozent auf 499,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 491,69 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1527 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1525 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1374 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1385 US-Dollar.

Derweil geht es für den Tron-Kurs bergauf. Tron steigt 1,06 Prozent auf 0,3082 US-Dollar, nach 0,3050 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,33 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 588,40 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 590,32 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0585 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0588 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,78 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 72,68 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 71,40 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 7,131 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,096 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 0,35 Prozent auf 9,147 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,115 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7243 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7181 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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