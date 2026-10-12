Krypto-Marktbericht

12.10.26 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag.

Am Montagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 1,27 Prozent auf 82.584,34 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (83.646,90 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 11,10 EUR notiert.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,19 Prozent auf 63,18 US-Dollar, nach 64,59 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,38 Prozent auf 2.523,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.533,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 3,50 Prozent auf 275,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 285,84 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,374 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,409 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,51 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 1,26 Prozent auf 529,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 536,14 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 3,68 Prozent auf 0,2426 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2519 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2029 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1969 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3299 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3307 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,04 Prozent auf 745,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 753,48 US-Dollar.

Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergab. Dogecoin sinkt 1,91 Prozent auf 0,0850 US-Dollar, nach 0,0866 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Solana am Montagnachmittag nach. Um 2,06 Prozent auf 108,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 111,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,42 Prozent auf 10,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 10,94 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,56 Prozent auf 12,99 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,33 US-Dollar.

Zudem gibt Sui nach. Um 3,78 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 1,085 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,128 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

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