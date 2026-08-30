Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

Krypto-Marktbericht

30.08.26 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:31 um 0,30 Prozent auf 78.051,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.283,28 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,43 Prozent auf 49,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 48,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2.459,36 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagmittag um 0,18 Prozent auf 2.455,00 US-Dollar gesunken.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,69 Prozent auf 245,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 247,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,55 Prozent auf 1,389 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,396 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 2,13 Prozent auf 480,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 470,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2013 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2011 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3408 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3405 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 692,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 692,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Dogecoin-Kurs 0,56 Prozent schwächer bei 0,0848 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0852 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,68 US-Dollar wert.

Zudem legt Avalanche zu. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 7,348 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,328 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 0,60 Prozent auf 11,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,44 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7446 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,7407 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

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