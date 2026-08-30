DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 68.616 +1,5%Euro 1,1584 +0,0%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.459
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,720.27 CHF 411.79 CHF 0.65 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,628.57 EUR 1,043.95 EUR 1.54 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,160.20 GBP 335.31 GBP 0.58 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,613,494.38 JPY 81,514.79 JPY 0.65 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78,792.48 USD 509.20 USD 0.65 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,004.95 CHF 16.04 CHF 0.81 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,159.39 EUR 36.14 EUR 1.70 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,830.01 GBP 13.37 GBP 0.74 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
396,882.51 JPY 3,175.65 JPY 0.81 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,479.20 USD 19.84 USD 0.81 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
86.27 CHF 0.81 CHF 0.94 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
92.92 EUR 1.68 EUR 1.84 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78.74 GBP 0.68 GBP 0.87 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
17,077.40 JPY 159.75 JPY 0.94 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
106.68 USD 1.00 USD 0.94 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.01 CHF 0.55 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.22 EUR 0.02 EUR 1.44 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.01 GBP 0.48 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
224.77 JPY 1.23 JPY 0.55 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.40 USD 0.01 USD 0.55 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
564.99 CHF 4.85 CHF 0.87 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
608.51 EUR 10.54 EUR 1.76 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
515.69 GBP 4.07 GBP 0.80 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
111,839.71 JPY 960.36 JPY 0.87 %
Charts | News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:31 um 0,30 Prozent auf 78.051,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.283,28 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,43 Prozent auf 49,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 48,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2.459,36 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagmittag um 0,18 Prozent auf 2.455,00 US-Dollar gesunken.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,69 Prozent auf 245,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 247,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,55 Prozent auf 1,389 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,396 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 2,13 Prozent auf 480,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 470,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2013 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2011 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3408 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3405 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 692,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 692,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Dogecoin-Kurs 0,56 Prozent schwächer bei 0,0848 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0852 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,68 US-Dollar wert.

Zudem legt Avalanche zu. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 7,348 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,328 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 0,60 Prozent auf 11,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,44 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7446 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,7407 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.